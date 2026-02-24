  1. В Украине

Президент присвоил 5 военным орден «Золотая Звезда» и почетное звание Герой Украины

14:17, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент присвоил звание Героя Украины Куцину, Бублику, Подвишенному, Степаненко и Хникиной.
Президент присвоил 5 военным орден «Золотая Звезда» и почетное звание Герой Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал серию указов о присвоении почетного звания Герой Украины шести гражданам за личное мужество, героизм и выдающиеся трудовые достижения в защите государственного суверенитета и укреплении энергетической безопасности государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кому присвоено звание

Бублик Андрей Сергеевич — старший лейтенант, награжден орденом «Золотая Звезда» (Указ №140/2026).

Куцин Олег Иванович — лейтенант (посмертно), удостоен ордена «Золотая Звезда» (Указ №141/2026).

Подвишенный Александр Андреевич — капитан (посмертно), награжден орденом «Золотая Звезда» (Указ №142/2026).

Степаненко Анатолий Николаевич — старший солдат (посмертно), удостоен ордена «Золотая Звезда» (Указ №143/2026).

Хныкина Юлия Николаевна — младший сержант, награждена орденом «Золотая Звезда» (Указ №144/2026).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент военные Украина указ война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Высший совет правосудия поддержал 4 кандидатуры на должности судей Черниговского и Житомирского апелляционных судов

Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении четырех судей в апелляционные суды Чернигова и Житомира

В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств

Статус пострадавшего ребёнка смогут получить все, кто не достиг 18 лет, без необходимости доказывать конкретные обстоятельства влияния войны.

Смена пола и воинский учет: как суд в Харькове определил подход к статусу военнообязанных

Сформированная судом правовая позиция может повлиять на дальнейшую практику применения законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]