Президент присвоил 5 военным орден «Золотая Звезда» и почетное звание Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал серию указов о присвоении почетного звания Герой Украины шести гражданам за личное мужество, героизм и выдающиеся трудовые достижения в защите государственного суверенитета и укреплении энергетической безопасности государства.

Кому присвоено звание

Бублик Андрей Сергеевич — старший лейтенант, награжден орденом «Золотая Звезда» (Указ №140/2026).

Куцин Олег Иванович — лейтенант (посмертно), удостоен ордена «Золотая Звезда» (Указ №141/2026).

Подвишенный Александр Андреевич — капитан (посмертно), награжден орденом «Золотая Звезда» (Указ №142/2026).

Степаненко Анатолий Николаевич — старший солдат (посмертно), удостоен ордена «Золотая Звезда» (Указ №143/2026).

Хныкина Юлия Николаевна — младший сержант, награждена орденом «Золотая Звезда» (Указ №144/2026).

