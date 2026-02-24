  1. В Україні

Президент присвоїв 5 військовим орден «Золота Зірка» та почесне званням Герой України

14:17, 24 лютого 2026
Президент присвоїв Героя України Куцину, Бублику, Подвишенному, Степаненку та Хникіній.
Президент присвоїв 5 військовим орден «Золота Зірка» та почесне званням Герой України
Президент України Володимир Зеленський підписав серію указів про присвоєння почесного звання Герой України шістьом громадянам за особисту мужність, героїзм та визначні трудові досягнення у захисті державного суверенітету та зміцненні енергетичної безпеки держави.

Кому присвоєно звання

Бублик Андрій Сергійович — старший лейтенант, нагороджений орденом «Золота Зірка» (Указ №140/2026).

Куцин Олег Іванович — лейтенант (посмертно), удостоєний ордена «Золота Зірка» (Указ №141/2026).

Подвишенний Олександр Андрійович — капітан (посмертно), нагороджений орденом «Золота Зірка» (Указ №142/2026).

Степаненко Анатолій Миколайович — старший солдат (посмертно), удостоєний ордена «Золота Зірка» (Указ №143/2026).

Хникіна Юлія Миколаївна — молодший сержант, нагороджена орденом «Золота Зірка» (Указ №144/2026).

президент військові Україна указ війна Володимир Зеленський

Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

ВРП підтримала 4 кандидатури на посади суддів Чернігівського та Житомирського апеляційних судів

ВРП внесе подання Президенту щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних судів Чернігова та Житомира.

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

Зміна статі та військовий облік: як суд у Харкові визначив підхід до статусу військовозобов’язаних

Сформована судом правова позиція може вплинути на подальшу практику застосування законодавства.

