Президент присвоїв 5 військовим орден «Золота Зірка» та почесне званням Герой України

Президент присвоїв Героя України Куцину, Бублику, Подвишенному, Степаненку та Хникіній.

Президент України Володимир Зеленський підписав серію указів про присвоєння почесного звання Герой України шістьом громадянам за особисту мужність, героїзм та визначні трудові досягнення у захисті державного суверенітету та зміцненні енергетичної безпеки держави.

Кому присвоєно звання

Бублик Андрій Сергійович — старший лейтенант, нагороджений орденом «Золота Зірка» (Указ №140/2026).

Куцин Олег Іванович — лейтенант (посмертно), удостоєний ордена «Золота Зірка» (Указ №141/2026).

Подвишенний Олександр Андрійович — капітан (посмертно), нагороджений орденом «Золота Зірка» (Указ №142/2026).

Степаненко Анатолій Миколайович — старший солдат (посмертно), удостоєний ордена «Золота Зірка» (Указ №143/2026).

Хникіна Юлія Миколаївна — молодший сержант, нагороджена орденом «Золота Зірка» (Указ №144/2026).

