Посвідка на тимчасове проживання в Україні: які строки дії передбачає закон

На який термін може бути видана посвідка на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства, які планують жити й працювати в Україні, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання на різні строки — залежно від підстав перебування. Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Загальне правило — до одного року

У більшості випадків посвідку на тимчасове проживання видають на строк, визначений поданими документами, але не більш як на один рік. Водночас закон передбачає низку винятків — саме вони визначають довший термін дії документа.

Працевлаштування: на період дії дозволу

Іноземцям, які прибули в Україну для працевлаштування, посвідку оформлюють на період роботи, зазначений у дозволі на застосування праці. Тобто строк дії документа напряму залежить від терміну, на який видано дозвіл.

Міжнародна технічна допомога: на час реалізації проєкту

Особи, які беруть участь у проєктах міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, отримують посвідку на строк реалізації відповідного проєкту. Цей період зазначають у реєстраційній картці.

Бізнес в Україні: два роки

Іноземцям — засновникам, учасникам або бенефіціарним власникам (контролерам) юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, посвідку видають на два роки. Така норма спрямована на підтримку іноземних інвестицій та розвитку підприємництва.

Навчання: на період, визначений закладом освіти

Студенти-іноземці отримують посвідку на період навчання, який визначає наказ закладу освіти про встановлення строків навчання для іноземних студентів.

Окремі категорії — до чотирьох років

Законодавство передбачає подовжені строки для окремих категорій осіб:

особам, визначеним у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», посвідку видають на три роки;

особам, зазначеним у частині двадцять четвертій статті 4 цього Закону, — на чотири роки.

Йдеться про спеціально визначені категорії іноземців, перелік яких закріплений у законодавстві.

Таким чином, строк дії посвідки на тимчасове проживання в Україні залежить від мети перебування — роботи, навчання, участі в міжнародних проєктах чи ведення бізнесу. У кожному випадку підставою є відповідні документи та норми Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

