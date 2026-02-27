Вид на временное проживание в Украине: какие сроки действия предусматривает закон
Иностранцы и лица без гражданства, которые планируют жить и работать в Украине, могут получить вид на временное проживание на разные сроки — в зависимости от оснований пребывания. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.
Общее правило — до одного года
В большинстве случаев вид на временное проживание выдают на срок, определенный поданными документами, но не более чем на один год. В то же время закон предусматривает ряд исключений — именно они определяют более длительный срок действия документа.
Трудоустройство: на период действия разрешения
Иностранцам, которые прибыли в Украину для трудоустройства, вид оформляют на период работы, указанный в разрешении на применение труда. То есть срок действия документа напрямую зависит от срока, на который выдано разрешение.
Международная техническая помощь: на время реализации проекта
Лица, которые принимают участие в проектах международной технической помощи, зарегистрированных в установленном порядке, получают вид на срок реализации соответствующего проекта. Этот период указывают в регистрационной карточке проекта.
Бизнес в Украине: два года
Иностранцам — учредителям, участникам или бенефициарным владельцам (контролерам) юридических лиц, зарегистрированных в Украине, вид выдают на два года. Такая норма направлена на поддержку иностранных инвестиций и развитие предпринимательства.
Обучение: на период, определенный учебным заведением
Студенты-иностранцы получают вид на период обучения, который определяется приказом учебного заведения об установлении сроков обучения для иностранных студентов.
Отдельные категории — до четырех лет
Законодательство предусматривает продленные сроки для отдельных категорий лиц:
- лицам, определенным в части двадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», вид выдают на три года;
- лицам, указанным в части двадцать четвертой статьи 4 этого Закона, — на четыре года.
Речь идет о специально определенных категориях иностранцев, перечень которых закреплен в законодательстве.
Таким образом, срок действия вида на временное проживание в Украине зависит от цели пребывания — работы, обучения, участия в международных проектах или ведения бизнеса. В каждом случае основанием являются соответствующие документы и нормы Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
