Кабмін визначив, хто з бізнесу платитиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

Уряд затвердив порядок розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив постанову, розроблену Міністерство соціальної політики, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для визначення розміру внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Документ встановлює чіткий механізм розрахунку показника середньомісячної зарплати (винагороди) на одного працівника за відповідний календарний квартал. Саме цей показник використовуватиметься для визначення суми внеску.

Порядок передбачає:

визначення правил обчислення середньомісячної зарплати для розрахунку внеску;

перелік виплат, які включаються та не включаються до розрахунку;

уточнення кола роботодавців, на яких поширюється механізм;

використання первинних бухгалтерських документів і даних обліку для здійснення розрахунків.

Дія документа поширюється на роботодавців, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за календарний квартал становить 8 і більше осіб та які не виконали встановлений законодавством норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.