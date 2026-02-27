Кабмін визначив, хто з бізнесу платитиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Уряд ухвалив постанову, розроблену Міністерство соціальної політики, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для визначення розміру внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.
Документ встановлює чіткий механізм розрахунку показника середньомісячної зарплати (винагороди) на одного працівника за відповідний календарний квартал. Саме цей показник використовуватиметься для визначення суми внеску.
Порядок передбачає:
- визначення правил обчислення середньомісячної зарплати для розрахунку внеску;
- перелік виплат, які включаються та не включаються до розрахунку;
- уточнення кола роботодавців, на яких поширюється механізм;
- використання первинних бухгалтерських документів і даних обліку для здійснення розрахунків.
Дія документа поширюється на роботодавців, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за календарний квартал становить 8 і більше осіб та які не виконали встановлений законодавством норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.
