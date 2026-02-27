  1. В Україні

Кабмін визначив, хто з бізнесу платитиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

10:36, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд затвердив порядок розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.
Кабмін визначив, хто з бізнесу платитиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив постанову, розроблену Міністерство соціальної політики, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для визначення розміру внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ встановлює чіткий механізм розрахунку показника середньомісячної зарплати (винагороди) на одного працівника за відповідний календарний квартал. Саме цей показник використовуватиметься для визначення суми внеску.

Порядок передбачає:

  • визначення правил обчислення середньомісячної зарплати для розрахунку внеску;
  • перелік виплат, які включаються та не включаються до розрахунку;
  • уточнення кола роботодавців, на яких поширюється механізм;
  • використання первинних бухгалтерських документів і даних обліку для здійснення розрахунків.

Дія документа поширюється на роботодавців, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за календарний квартал становить 8 і більше осіб та які не виконали встановлений законодавством норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]