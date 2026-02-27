Кабмин определил, кто из бизнеса будет платить взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью
Правительство приняло постановление, разработанную Министерством социальной политики, которой утвержден Порядок исчисления среднемесячной заработной платы (вознаграждения) для определения размера взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.
Документ устанавливает четкий механизм расчета показателя среднемесячной заработной платы (вознаграждения) на одного работника за соответствующий календарный квартал. Именно этот показатель будет использоваться для определения суммы взноса.
Порядок предусматривает:
- определение правил исчисления среднемесячной заработной платы для расчета взноса;
- перечень выплат, которые включаются и не включаются в расчет;
- уточнение круга работодателей, на которых распространяется механизм;
- использование первичных бухгалтерских документов и данных учета для осуществления расчетов.
Действие документа распространяется на работодателей, у которых среднеучетная численность штатных работников за календарный квартал составляет 8 и более человек и которые не выполнили установленный законодательством норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.
