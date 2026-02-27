Кабмин определил, кто из бизнеса будет платить взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью

Правительство утвердило порядок расчета взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Правительство приняло постановление, разработанную Министерством социальной политики, которой утвержден Порядок исчисления среднемесячной заработной платы (вознаграждения) для определения размера взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Документ устанавливает четкий механизм расчета показателя среднемесячной заработной платы (вознаграждения) на одного работника за соответствующий календарный квартал. Именно этот показатель будет использоваться для определения суммы взноса.

Порядок предусматривает:

определение правил исчисления среднемесячной заработной платы для расчета взноса;

перечень выплат, которые включаются и не включаются в расчет;

уточнение круга работодателей, на которых распространяется механизм;

использование первичных бухгалтерских документов и данных учета для осуществления расчетов.

Действие документа распространяется на работодателей, у которых среднеучетная численность штатных работников за календарный квартал составляет 8 и более человек и которые не выполнили установленный законодательством норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

