СБУ викрила розкрадання 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС

10:54, 27 лютого 2026
Шістьом фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Фото: СБУ
СБУ спільно з Нацполіцією та прокуратурою викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених для відновлення енергетичної інфраструктури. Йдеться про привласнення понад 50 млн грн, виділених на аварійно-відновлювальні роботи на Трипільська ТЕС після російських обстрілів. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах. Упродовж 2023-2025 років ці підприємства виграли тендери та уклали договори на відбудову станції на загальну суму понад 500 млн грн.

Слідство встановило, що під час виконання робіт фігуранти штучно завищували вартість послуг, будівельних матеріалів і обладнання, а отриману різницю розподіляли між учасниками схеми. Матеріали для ремонту закуповували у підконтрольних компаній за цінами, що були приблизно на 30% вищими за ринкові.

У результаті протягом 2023-2025 років на рахунки афілійованих структур було виведено та обготівковано майже 50 млн грн. Проведені за ініціативою СБУ експертні дослідження підтвердили завдання державному підприємству збитків на зазначену суму.

Під час першого етапу обшуків за місцями проживання та в офісах підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію, а також понад 19 млн грн готівки.

Наразі шістьом особам, серед яких троє організаторів схеми, двоє керівників приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ гроші корупція

