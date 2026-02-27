СБУ раскрыла хищение 50 млн грн на восстановлении Трипольской ТЭС

Шестерым фигурантам сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурой раскрыли схему хищения средств государственного предприятия, предназначенных для восстановления энергетической инфраструктуры. Речь идет о присвоении более 50 млн грн, выделенных на аварийно-восстановительные работы на Трипольской ТЭС после российских обстрелов. Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководители двух подрядных компаний, которые выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах. В течение 2023-2025 годов эти предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на восстановление станции на общую сумму более 500 млн грн.

Следствие установило, что во время выполнения работ фигуранты искусственно завышали стоимость услуг, строительных материалов и оборудования, а полученную разницу распределяли между участниками схемы. Материалы для ремонта закупали у подконтрольных компаний по ценам, которые были примерно на 30% выше рыночных.

В результате в течение 2023-2025 годов на счета аффилированных структур было выведено и обналичено почти 50 млн грн. Проведенные по инициативе СБУ экспертные исследования подтвердили нанесение государственному предприятию ущерба на указанную сумму.

Во время первого этапа обысков по местам жительства и в офисах подозреваемых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую документацию, а также более 19 млн грн наличными.

В настоящее время шести лицам, среди которых трое организаторов схемы, двое руководителей частных компаний и их сообщник, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.