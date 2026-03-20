Як оформити передачу земельної ділянки до статутного капіталу юрособи — ключові правила

У Мін’юсті пояснили процедуру внесення земельної ділянки до статутного капіталу юридичної особи та перелік необхідних документів.

Як зазначається, для державної реєстрації права власності у разі передачі майна до статутного капіталу потрібно подати документ, що підтверджує право власності (якщо воно ще не зареєстроване у Держреєстрі), а також акт приймання-передачі майна або інший документ, який підтверджує факт передачі. Підписи на таких документах мають бути нотаріально засвідчені.

У випадку спільної сумісної власності подружжя відповідні документи підписують обидва співвласники незалежно від того, на кого зареєстроване право.

Якщо майно передає інша юридична особа, необхідне рішення уповноваженого органу або особи, передбачене установчими документами чи законом.

Для земель сільськогосподарського призначення додатково потрібні письмова згода суб’єкта переважного права купівлі (у визначених законом випадках) та протокол перевірки набувача. Такий протокол складає нотаріус відповідно до вимог земельного законодавства.

Окремо наголошується, що у разі, якщо земельна ділянка перебуває в іпотеці, необхідна згода іпотекодержателя на її відчуження.

Також державний реєстратор перевіряє відсутність обтяжень і заборон, а також наявність особи у Єдиному реєстрі боржників — ці фактори можуть стати підставою для відмови у реєстрації.

Крім того, якщо майно належить малолітній або неповнолітній особі, обов’язковим є дозвіл органу опіки та піклування.

Строк державної реєстрації становить до п’яти робочих днів, адміністративний збір — 330 гривень.

