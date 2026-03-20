Как оформить передачу земельного участка в уставный капитал юрлица — ключевые правила

Для оформления необходимы акт передачи, подтверждение права собственности и нотариальное удостоверение.

В Минюсте объяснили процедуру внесения земельного участка в уставный капитал юридического лица и перечень необходимых документов.

Как отмечается, для государственной регистрации права собственности при передаче имущества в уставный капитал необходимо подать документ, подтверждающий право собственности (если оно еще не зарегистрировано в Госреестре), а также акт приема-передачи имущества или другой документ, подтверждающий факт передачи. Подписи на таких документах должны быть нотариально удостоверены.

В случае общей совместной собственности супругов соответствующие документы подписывают оба совладельца независимо от того, на кого зарегистрировано право.

Если имущество передает другое юридическое лицо, необходимо решение уполномоченного органа или лица, предусмотренное учредительными документами или законом.

Для земель сельскохозяйственного назначения дополнительно требуется письменное согласие субъекта преимущественного права покупки (в случаях, предусмотренных законом) и протокол проверки приобретателя. Такой протокол составляет нотариус в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Отдельно подчеркивается, что если земельный участок находится в ипотеке, необходимо согласие ипотекодержателя на его отчуждение.

Также государственный регистратор проверяет отсутствие обременений и запретов, а также наличие лица в Едином реестре должников — эти факторы могут стать основанием для отказа в регистрации.

Кроме того, если имущество принадлежит малолетнему или несовершеннолетнему лицу, обязательным является разрешение органа опеки и попечительства.

Срок государственной регистрации составляет до пяти рабочих дней, административный сбор — 330 гривен.

