Урсула фон дер Ляєн повторила, що Україна все одно отримає 90 млрд євро від ЄС

Європейський Союз не зупиниться перед блокуванням Угорщини і все ж надасть Україні 90 млрд євро кредиту у 2026–2028 роках — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз планує надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро протягом 2026–2028 років, попри перешкоди з боку Угорщини. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції після завершення саміту лідерів ЄС у ніч на 20 березня.

За її словами, Україна отримає фінансову підтримку від ЄС, незважаючи на вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Фон дер Ляєн зазначила, що наразі процес надання позики заблокований через позицію одного з лідерів, який не дотримується своїх зобов’язань. Водночас вона наголосила, що Євросоюз знайде спосіб реалізувати це рішення, пише ЄП.

Вона також нагадала, що Європейська рада ще у грудні 2025 року ухвалила рішення про виділення Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

При цьому передбачалося, що три країни — Угорщина, Словаччина та Чехія — не братимуть участі у фінансуванні, і ця умова вже виконана.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що перед ЄС стоять непрості виклики, однак за підсумками саміту вдалося зміцнити спільну рішучість.

