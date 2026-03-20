Урсула фон дер Ляйен повторила, что Украина все равно получит 90 млрд евро от ЕС

08:30, 20 марта 2026
Европейский Союз не остановится перед блокировкой Венгрии и все же предоставит Украине 90 млрд евро кредита в 2026-2028 годах — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен повторила, что Украина все равно получит 90 млрд евро от ЕС
Европейский Союз планирует предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро в течение 2026-2028 годов, несмотря на препятствия со стороны Венгрии. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции после завершения саммита лидеров ЕС в ночь на 20 марта.

По ее словам, Украина получит финансовую поддержку от ЕС, невзирая на вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Фон дер Ляйен отметила, что в настоящее время процесс предоставления ссуды заблокирован из-за позиции одного из лидеров, который не придерживается своих обязательств. В то же время, она подчеркнула, что Евросоюз найдет способ реализовать это решение, пишет ЕП.

Она также напомнила, что Европейский совет еще в декабре 2025 принял решение о выделении Украине кредита объемом 90 млрд евро.

При этом предполагалось, что три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — не будут участвовать в финансировании, и это условие уже выполнено.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что перед ЕС стоят непростые вызовы, однако по итогам саммита удалось укрепить общую решимость.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд подтвердил, что ПФУ обязан пересчитывать пенсии автоматически — без заявлений и без ограничения сроками

Верховный Суд подтвердил, что перерасчет пенсии в связи с изменением денежного обеспечения осуществляется автоматически и не зависит от обращения лица.

Гибель военнослужащего во время службы: ЕСПЧ обратил внимание на системные недостатки расследования

ЕСПЧ установил, что расследование обстоятельств гибели военнослужащего было длительным и не соответствовало требованиям эффективности.

Верховный Суд разрешил увольнять военных без расследований и наказывать офицеров за проступки подчиненных

Верховный Суд подтвердил персональную ответственность командира за воспитание личного состава и необязательность проведения служебного расследования перед прекращением выплат.

Поддельные метаданные, 57 банковских счетов и жизнь на 1000 гривен: как прошла собеседование предпоследняя четверка кандидатов в ВАКС

Восемнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Нарушения ПДД, дело о контрабанде и BMW по стоимости билетов в США: детали собеседований претендентов в ВАКС

Семнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

