Урсула фон дер Ляйен повторила, что Украина все равно получит 90 млрд евро от ЕС

Европейский Союз не остановится перед блокировкой Венгрии и все же предоставит Украине 90 млрд евро кредита в 2026-2028 годах — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский Союз планирует предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро в течение 2026-2028 годов, несмотря на препятствия со стороны Венгрии. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции после завершения саммита лидеров ЕС в ночь на 20 марта.

По ее словам, Украина получит финансовую поддержку от ЕС, невзирая на вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Фон дер Ляйен отметила, что в настоящее время процесс предоставления ссуды заблокирован из-за позиции одного из лидеров, который не придерживается своих обязательств. В то же время, она подчеркнула, что Евросоюз найдет способ реализовать это решение, пишет ЕП.

Она также напомнила, что Европейский совет еще в декабре 2025 принял решение о выделении Украине кредита объемом 90 млрд евро.

При этом предполагалось, что три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — не будут участвовать в финансировании, и это условие уже выполнено.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что перед ЕС стоят непростые вызовы, однако по итогам саммита удалось укрепить общую решимость.

