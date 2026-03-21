Понад 130 тисяч заяв подано до міжнародного реєстру збитків: в Україні обговорюють створення національної бази

10:40, 21 березня 2026
В Україні обговорюють створення єдиного реєстру постраждалих, адже попри понад 130 тисяч заяв до міжнародного реєстру, повноцінний облік завданої війною шкоди досі ускладнений.
Понад 130 тисяч заяв уже подано до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ, однак відсутність єдиного національного реєстру постраждалих в Україні ускладнює повноцінний облік завданої шкоди. Про це заявила народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко, яка також очолює постійну делегацію України в ПАРЄ та взяла участь у засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Під час обговорення однією з ключових тем стала саме проблема відсутності єдиного державного реєстру постраждалих осіб.

«На жаль, на сьогодні в Україні ще немає цієї централізованої системи», – констатувала парламентарка.

Марія Мезенцева-Федоренко доповіла про роботу Міжнародного реєстру збитків, який наразі налічує вже більше 130 тисяч заявок.

«Впевнена, їх буде набагато більше. Професійна спільнота має підтримати поширення інформації про можливість подання заявок, а також спрямувати наші спільні сили на те, щоб якнайшвидше наповнити Реєстр коштами для самих компенсацій. Замороженні активи РФ – один із шляхів фінансування», – зазначила вона.

Депутатка нагадала, що наразі можна подавати заявки за 13 категоріями, зокрема, вимушене переміщення, шкода життю та здоров’ю, втрата майна та бізнесу. Основні відкриті категорії включають руйнування нерухомості (А3.1, А3.2), смерть/зникнення близьких (А2.1-2.2) та переміщення осіб (А1.1, А1.2). Нещодавно відкрита нова категорія – вимушене переміщення за кордон.

Подати заявку можна через «Дію».

За результатами слухань учасники напрацювали низку рекомендацій. Зокрема, йдеться про створення єдиної автоматизованої системи обліку шкоди для збору та обробки даних про постраждалих, посилення співпраці з міжнародними організаціями у питаннях компенсацій і судових процесів, а також розробку чітких механізмів збору й перевірки інформації для забезпечення справедливого відшкодування.

Окрему увагу приділили необхідності покращення доступу постраждалих до медичних і соціальних послуг, інформуванню громадян про їхні права та можливості подання заяв, а також залученню громадських організацій, правозахисників і активістів до підготовки законодавчих ініціатив.

