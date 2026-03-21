  В Україні

Доступні ліки: хто може скористатися програмою та на що треба звернути увагу

20:17, 21 березня 2026
Щоб отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», необхідно зробити три кроки.
Доступні ліки: хто може скористатися програмою та на що треба звернути увагу
Держпродспоживслужба нагадала, що в Україні діє державна програма «Доступні ліки». Оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які можна отримати безоплатно або з частковою оплатою за електронним рецептом затверджено наказом МОЗ від 16.03.2026 № 324.

Хто може брати участь:

- Пацієнти з хронічними захворюваннями: серцево-судинні захворювання, цукровий та нецукровий діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (в т.ч. астма), розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона.

- Пацієнти у посттрансплантаційному періоді,  для забезпечення ліками.

- Пацієнти, що потребують паліативної допомоги або знеболення.

- Військовослужбовці.

- Вагітні та породіллі, діти.

Щоб отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», необхідно:

1. Звернутися до сімейного лікаря.

2. Отримати електронний рецепт.

3. Пред’явити рецепт в аптеці з наліпкою «Тут є Доступні ліки», яка бере участь у програмі.

На що звернути увагу споживачу?

Лікарські засоби з переліку можуть бути безоплатними або з частковою доплатою — це залежить від конкретного препарату.

Аптека зобов’язана відпустити препарат за цінами, визначеними державою.

Ви маєте право отримати чек та повну інформацію про вартість лікарського засобу.

Держспоживслужба

