Доступні ліки: хто може скористатися програмою та на що треба звернути увагу
Держпродспоживслужба нагадала, що в Україні діє державна програма «Доступні ліки». Оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які можна отримати безоплатно або з частковою оплатою за електронним рецептом затверджено наказом МОЗ від 16.03.2026 № 324.
Хто може брати участь:
- Пацієнти з хронічними захворюваннями: серцево-судинні захворювання, цукровий та нецукровий діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (в т.ч. астма), розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона.
- Пацієнти у посттрансплантаційному періоді, для забезпечення ліками.
- Пацієнти, що потребують паліативної допомоги або знеболення.
- Військовослужбовці.
- Вагітні та породіллі, діти.
Щоб отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», необхідно:
1. Звернутися до сімейного лікаря.
2. Отримати електронний рецепт.
3. Пред’явити рецепт в аптеці з наліпкою «Тут є Доступні ліки», яка бере участь у програмі.
На що звернути увагу споживачу?
Лікарські засоби з переліку можуть бути безоплатними або з частковою доплатою — це залежить від конкретного препарату.
Аптека зобов’язана відпустити препарат за цінами, визначеними державою.
Ви маєте право отримати чек та повну інформацію про вартість лікарського засобу.
