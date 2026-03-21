У Словʼянську затримали 50-річного підозрюваного у вбивстві поліцейського, фото

Військовий у СЗЧ відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів.

На Донеччині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського у Слов’янську. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, правоохоронці в ході спеціальної поліцейської операції затримали зловмисника, який розстріляв дільничного офіцера поліції під час виконання ним службових обов’язків. Нападником виявився 50-річний раніше судимий мешканець Слов’янська.

19 березня під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Для розшуку та затримання фігуранта було введено спеціальну поліцейську операцію. Сьогодні оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Операцію провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами.

Попередньо встановлено, що нападник перебував у СЗЧ. У нього вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

