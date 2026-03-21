Чоловік-ВПО приховав будинок і втратив право на виплати — 26 тисяч гривень доведеться повернути

Отримувач не повідомив про нерухомість, хоча це напряму впливало на право на виплати.

Чоловік-ВПО має повернути державі 26 тисяч гривень допомоги, яку отримав уже без законних підстав. Вінницький міський суд дійшов висновку: після змін у правилах виплат чоловік втратив право на гроші через наявність у власності житла, але продовжував їх отримувати.

Йдеться про щомісячну допомогу для ВПО — 2000 гривень. Такі виплати держава надає людям, які залишили свої домівки через війну. Однак закон передбачає: якщо людина має придатне для проживання житло поза зоною бойових дій, допомогу припиняють. У цій справі суд встановив, що отримувач мав частку будинку, але не повідомив про це орган соцзахисту — і саме це стало ключовим.

Обставини справи №127/39605/25

Позивач — департамент соціальної політики міської ради — звернувся до суду з вимогою стягнути надміру виплачені кошти допомоги на проживання ВПО.

Суд встановив, що відповідач:

з червня 2022 року перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа;

отримував щомісячну допомогу у розмірі 2000 грн;

загалом отримав 56 000 грн за період до вересня 2024 року.

Водночас після змін законодавства (постанова Кабміну №709) з 1 вересня 2023 року допомога не виплачується особам, які мають житло на територіях поза зоною бойових дій.

Згідно з даними реєстру нерухомості, відповідач володів 1/2 житлового будинку площею 176,8 кв. м. Це житло: не розташоване на території бойових дій; не визнане непридатним для проживання; належало відповідачу ще з 2017 року.

При цьому особа не повідомила орган соцзахисту про цю обставину, як того вимагає порядок призначення допомоги.

У результаті з вересня 2023 року право на виплати було втрачено, але кошти продовжували нараховуватись і фактично виплачувались до вересня 2024 року. Сума переплати склала 26 000 грн.

Позиція суду

Суд кваліфікував отримані кошти як безпідставно набуті.

Ключові висновки:

право на допомогу припинилося автоматично через зміну законодавства та наявність житла;

відповідач порушив обов’язок повідомити про обставини, що впливають на виплати;

переплата виникла з вини отримувача, що виключає застосування гарантій неповернення соціальних виплат;

норми про неповернення допомоги (ст. 1215 ЦК України) не застосовуються у разі недобросовісності.

Суд окремо підкреслив: саме неповідомлення про майно є проявом недобросовісної поведінки, яка створює обов’язок повернути кошти.

Рішення

Вінницький міський суд вирішив стягнути з відповідача 26 000 грн надміру виплаченої допомоги та додатково стягнути 3028 грн судового збору.

Позов задоволено повністю.

