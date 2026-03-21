Архієпископ Сумський Никодим став новим патріархом УПЦ УП

В УПЦ КП повідомили про обрання нового «патріарха» замість Філарета.

У суботу, 21 березня 2026 року, наступного дня після смерті Філарета Денисенка, в УПЦ Київського патріархату провели вибори нового «патріарха». Про це повідомив «митрополит Бєлгородський і Обоянський» Йоасаф Шибаєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, новим главою УПЦ КП обрали «архієпископа Сумського» Никодима Кобзаря. Голосування відбувалося онлайн.

«Обрання відбулося єдино правильним канонічним шляхом – добровільним волевиявленням архієреїв. Це єдина канонічна основа обрання предстоятеля. Що стосується невідповідностей з якимись підзаконними актами чиновницької діяльності, то вона жодного стосунку до внутрішнього, благодатного життя Церкви не має. Тим більше, що громадянський Статут Київського Патріархату був чиновниками анульований, він юридично не існує, а канонічно він ніколи не існував», – заявив Шибаєв.

За його словами, реєстрація нового статуту УПЦ КП – першочергове завдання новообраного глави.

