  1. В Україні

Архієпископ Сумський Никодим став новим патріархом УПЦ УП

17:46, 21 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В УПЦ КП повідомили про обрання нового «патріарха» замість Філарета.
Фото: spzh.eu
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 21 березня 2026 року, наступного дня після смерті Філарета Денисенка, в УПЦ Київського патріархату провели вибори нового «патріарха». Про це повідомив «митрополит Бєлгородський і Обоянський» Йоасаф Шибаєв на своїй сторінці у Facebook.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, новим главою УПЦ КП обрали «архієпископа Сумського» Никодима Кобзаря. Голосування відбувалося онлайн.

«Обрання відбулося єдино правильним канонічним шляхом – добровільним волевиявленням архієреїв. Це єдина канонічна основа обрання предстоятеля. Що стосується невідповідностей з якимись підзаконними актами чиновницької діяльності, то вона жодного стосунку до внутрішнього, благодатного життя Церкви не має. Тим більше, що громадянський Статут Київського Патріархату був чиновниками анульований, він юридично не існує, а канонічно він ніколи не існував», – заявив Шибаєв.

За його словами, реєстрація нового статуту УПЦ КП – першочергове завдання новообраного глави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]