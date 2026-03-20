  В Україні

У віці 97 років помер Патріарх Філарет

12:53, 20 березня 2026
Пішов з життя патріарх Православної церкви України Філарет.
На 98-му році життя помер Патріарх ПЦУ Філарет (Михайло Денисенко). Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. 

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!" – написав Епіфаній.

Нагадаємо, Філарет відігравав визначальну роль у боротьбі за незалежність української церкви. Він належав до найстарших ієрархів у світі та, незважаючи на поважний вік, до останніх днів зберігав активність — звершував богослужіння і долучався до суспільного життя.

Після проголошення незалежності України відкрито виступив за автокефалію Української Церкви. У 1995 році був інтронізований як Патріарх Київський і всієї Руси-України.

У 2018 році Вселенський Патріархат визнав рішення РПЦ про позбавлення його сану неканонічним. Того ж року Філарет підтримав Об’єднавчий Собор і увійшов до складу ПЦУ як Почесний Патріарх.

