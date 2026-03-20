У віці 97 років помер Патріарх Філарет

Пішов з життя патріарх Православної церкви України Філарет.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 98-му році життя помер Патріарх ПЦУ Філарет (Михайло Денисенко). Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!" – написав Епіфаній.

Нагадаємо, Філарет відігравав визначальну роль у боротьбі за незалежність української церкви. Він належав до найстарших ієрархів у світі та, незважаючи на поважний вік, до останніх днів зберігав активність — звершував богослужіння і долучався до суспільного життя.

Після проголошення незалежності України відкрито виступив за автокефалію Української Церкви. У 1995 році був інтронізований як Патріарх Київський і всієї Руси-України.

У 2018 році Вселенський Патріархат визнав рішення РПЦ про позбавлення його сану неканонічним. Того ж року Філарет підтримав Об’єднавчий Собор і увійшов до складу ПЦУ як Почесний Патріарх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.