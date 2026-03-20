В возрасте 97 лет умер Патриарх Филарет

12:53, 20 марта 2026
Ушел из жизни патриарх Православной церкви Украины Филарет.
На 98-м году жизни умер Патриарх ПЦУ Филарет (Михаил Денисенко). Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний.

«Сегодня глубокая скорбь и печаль в моём сердце, как и в сердцах многих украинцев, ибо ныне завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Призываю всю украинскую паству возносить сердечные молитвы об упокоении души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошёл ко Господу. Будем просить Всевышнего принять его в Своём Небесном Царстве. Искренние соболезнования родным почившего владыки!» — написал Епифаний.

Напомним, Филарет играл определяющую роль в борьбе за независимость украинской церкви. Он принадлежал к старейшим иерархам в мире и, несмотря на солидный возраст, до последних дней сохранял активность — совершал богослужение и приобщался к общественной жизни.

После провозглашения независимости Украины открыто выступил за автокефалию Украинской Церкви. В 1995 году был интронизирован как Патриарх Киевский и всея Руси-Украины.

В 2018 году Вселенский Патриархат признал решение РПЦ о лишении его сана неканоническим. В том же году Филарет поддержал Соединительный Собор и вошел в состав ПЦУ как Почётный Патриарх.

