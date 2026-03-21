У Празі десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти політики уряду Бабіша, відео

18:33, 21 березня 2026
Акція протесту отримала назву «Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє».
У суботу, 21 березня, тисячі людей зібралися в центрі столиці Чехії на мітинг проти політики уряду Андрея Бабіша, пише České Noviny.

Акція протесту, яка отримала назву «Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє», проходить у празькому районі Летна. Її організатором стала асоціація «Мільйон моментів для демократії».

За словами організаторів, захід має на меті привернути увагу до небезпеки ерозії демократії та олігархізації суспільства, до яких Чехію веде уряд Андрея Бабіша.

«Мільйон моментів для демократії» організувала подібний мітинг влітку 2019 року на знак протесту проти тодішнього уряду Бабіша. Тоді, за даними організаторів, на акцію зібралося близько чверті мільйона людей.

Очікується, що у мітингу 21 березня візьмуть участь від 200 000 до 400 000 осіб.   

