Дрони-перехоплювачі України вже збили кілька «шахедів» на Близькому Сході — BBC

Українські дрони-перехоплювачі здійснили декілька успішних збиттів іранських «шахедів».

Як відомо, Україна відправила на Близький Схід власних фахівців, щоб допомогти країнам у збитті іранських «шахедів». За даними BBC, вже навіть є перші результати.

«Українські спеціалісти вже навіть здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн того регіону», - пише видання.

Також видання пише, що прямий продаж і покупка українських безпілотників все ще заблоковані на рівні держави.

Зазначається, що деякі виробники дронів зайшли у процедуру отримання дозволу на експорт своєї зброї. Зокрема, щонайменше дві великі компанії подали заявки до міжвідомчої з політики військового-технічного співробітництва та експертного контролю. Спочатку їх має розглянути комісія, а потім ДСЕК. Однак наразі руху у питанні немає, бо немає ні дозволу, ні прямої заборони на експорт від держави.

