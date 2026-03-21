Як перевіряють порушення прав військовослужбовців: правила і строки

Хто ініціює перевірки, скільки вони тривають і яка відповідальність передбачена.

В Офісі Військового омбудсмана уточнили порядок проведення перевірок щодо можливих порушень прав військовослужбовців. Йдеться про процедури, строки та відповідальність посадових осіб — ключові елементи, які визначають ефективність захисту прав у секторі оборони.

Коли призначають перевірку

Перевірку ініціюють рішенням військового омбудсмана або його заступників. Підставою можуть стати будь-які дані, що вказують на можливі порушення прав військових.

Серед джерел:

скарги військовослужбовців;

депутатські звернення та запити;

публікації в медіа;

конфіденційні повідомлення.

Фактично, процедура запускається за наявності навіть непрямих сигналів про порушення — це розширює можливості реагування.

Чіткі строки: до 30 днів із можливістю продовження

Базовий термін перевірки становить до 30 робочих днів. Якщо ситуація потребує додаткового вивчення, строк можуть продовжити ще на 30 днів — але лише один раз і за обґрунтованих причин.

Такий підхід має балансувати швидкість реагування та якість розслідування.

Повноваження під час перевірки

Офіс Військового омбудсмана отримує інструменти, які дозволяють проводити повноцінне з’ясування обставин:

опитування осіб і отримання письмових пояснень;

доступ до документів та їх копіювання;

огляд територій, приміщень і об’єктів, пов’язаних із перевіркою.

Ці повноваження фактично прирівнюють перевірку до комплексного внутрішнього розслідування.

Що фіксують у висновку

За результатами перевірки складають офіційний висновок. У ньому зазначають:

чи було порушення;

суть порушення (якщо воно є);

хто саме відповідальний — командир, орган військового управління, державний орган або посадова особа;

причини та умови, що призвели до ситуації;

механізми відновлення порушених прав.

Цей документ є ключовим — саме на його основі ухвалюють подальші рішення.

Обов’язок реагування: 10 днів

Орган або посадова особа, яких стосується висновок, зобов’язані протягом 10 робочих днів:

розглянути його;

письмово повідомити про вжиті заходи для відновлення прав військовослужбовця.

Таким чином, механізм не завершується перевіркою — передбачено контроль за виконанням.

Відповідальність і нові законодавчі ініціативи

За невиконання законних вимог військового омбудсмана посадовці можуть нести:

дисциплінарну;

адміністративну;

кримінальну відповідальність.

Додатково Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13267. Документ передбачає:

адміністративну відповідальність за ігнорування вимог омбудсмана;

кримінальну — за втручання в його діяльність.

