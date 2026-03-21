Як перевіряють порушення прав військовослужбовців: правила і строки
В Офісі Військового омбудсмана уточнили порядок проведення перевірок щодо можливих порушень прав військовослужбовців. Йдеться про процедури, строки та відповідальність посадових осіб — ключові елементи, які визначають ефективність захисту прав у секторі оборони.
Коли призначають перевірку
Перевірку ініціюють рішенням військового омбудсмана або його заступників. Підставою можуть стати будь-які дані, що вказують на можливі порушення прав військових.
Серед джерел:
- скарги військовослужбовців;
- депутатські звернення та запити;
- публікації в медіа;
- конфіденційні повідомлення.
Фактично, процедура запускається за наявності навіть непрямих сигналів про порушення — це розширює можливості реагування.
Чіткі строки: до 30 днів із можливістю продовження
Базовий термін перевірки становить до 30 робочих днів. Якщо ситуація потребує додаткового вивчення, строк можуть продовжити ще на 30 днів — але лише один раз і за обґрунтованих причин.
Такий підхід має балансувати швидкість реагування та якість розслідування.
Повноваження під час перевірки
Офіс Військового омбудсмана отримує інструменти, які дозволяють проводити повноцінне з’ясування обставин:
- опитування осіб і отримання письмових пояснень;
- доступ до документів та їх копіювання;
- огляд територій, приміщень і об’єктів, пов’язаних із перевіркою.
Ці повноваження фактично прирівнюють перевірку до комплексного внутрішнього розслідування.
Що фіксують у висновку
За результатами перевірки складають офіційний висновок. У ньому зазначають:
- чи було порушення;
- суть порушення (якщо воно є);
- хто саме відповідальний — командир, орган військового управління, державний орган або посадова особа;
- причини та умови, що призвели до ситуації;
- механізми відновлення порушених прав.
Цей документ є ключовим — саме на його основі ухвалюють подальші рішення.
Обов’язок реагування: 10 днів
Орган або посадова особа, яких стосується висновок, зобов’язані протягом 10 робочих днів:
- розглянути його;
- письмово повідомити про вжиті заходи для відновлення прав військовослужбовця.
Таким чином, механізм не завершується перевіркою — передбачено контроль за виконанням.
Відповідальність і нові законодавчі ініціативи
За невиконання законних вимог військового омбудсмана посадовці можуть нести:
- дисциплінарну;
- адміністративну;
- кримінальну відповідальність.
Додатково Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13267. Документ передбачає:
- адміністративну відповідальність за ігнорування вимог омбудсмана;
- кримінальну — за втручання в його діяльність.
