У Києві водій Mercedes поїхав ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух прямо: як його покарали — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

В Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Mercedes, який поїхав ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух прямо.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Правоохоронці наголосили, що інформаційно-вказівний знак 5.18 «Напрямок руху по смузі» визначає дозволений напрямок для руху смугою. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими він встановлений.

