Суд у США визнав обмеження для журналістів у Пентагоні незаконними

16:58, 21 березня 2026
Суд постановив, що політика Міноборони США порушує конституційні права та обмежує свободу преси.
Федеральний суд у США визнав неконституційною політику Пентагону, яка обмежувала доступ журналістів до інформації та позбавляла акредитації низку провідних медіа. Про це повідомляє SCMP.

Суддя у Вашингтоні постановив, що окремі положення нової політики Міністерства оборони порушують Першу та П’яту поправки до Конституції США, які гарантують свободу слова та належну правову процедуру.

Йдеться про правила, запроваджені у жовтні 2025 року. Вони дозволяли відмовляти журналістам у доступі або позбавляти їх акредитації за спроби отримати «неавторизовану» інформацію — навіть якщо вона не була секретною.

Суд визнав ці норми надто розмитими та такими, що створюють ризик вибіркового тиску на медіа.

У рішенні наголошено: попри необхідність захисту національної безпеки, суспільство має право отримувати повну та різноманітну інформацію про дії влади — особливо під час воєнних конфліктів.

Суд окремо підкреслив актуальність цього принципу на тлі воєнних дій США проти Ірану та втручання у Венесуелі.

На думку суду, доступ до інформації дозволяє громадянам підтримувати або критикувати політику уряду та ухвалювати зважені рішення на виборах.

Суд зобов’язав відновити акредитацію журналістів і фактично заблокував дію спірної політики.

Водночас Пентагон уже заявив про намір оскаржити це рішення.

