Пенсія за вислугу років: хто може вийти на відпочинок раніше і кому відмовлять

Чи маєте ви право на ранню пенсію: ключові нюанси вислуги років.

Деякі категорії працівників можуть вийти на пенсію раніше за загальний пенсійний вік — за наявності так званої вислуги років. Йдеться про спеціальний стаж роботи на визначених посадах, який дає право на дострокове пенсійне забезпечення.

Що слід знати про ключові умови призначення такої пенсії, а також підстави для відмови або припинення виплат.

Хто має право

Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи — тобто роботи на посадах і в установах, які прямо передбачені законодавством.

До таких категорій належать, зокрема, працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, диспетчери з управління повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації.

Окремо право мають працівники залізничного транспорту та метрополітену, особи, зайняті на польових і геологорозвідувальних роботах, а також артисти і спортсмени.

Повний перелік посад і вимог визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Куди звертатися і які документи потрібні

Для призначення пенсії необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або, за наявності технічної можливості, через електронні сервіси — вебпортал чи портал «Дія».

До заяви додаються документи, що посвідчують особу та підтверджують стаж. Зокрема, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про місце проживання, трудова книжка або інші документи про стаж. Повний перелік визначено порядком подання та оформлення документів для призначення пенсій відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Коли можуть відмовити

У призначенні пенсії за вислугу років можуть відмовити, якщо особа не досягла встановленого для відповідної професії віку або не має необхідного спеціального стажу.

Також підставою для відмови є відсутність документів, які підтверджують роботу на посадах, що дають право на таку пенсію.

Коли припиняється виплата

Важливо, що пенсія за вислугу років призначається лише за умови звільнення з посади, яка дає право на її отримання.

Якщо особа після призначення пенсії знову працевлаштовується на таку саму посаду, виплата пенсії припиняється на весь період роботи. Наприклад, учитель, який оформив пенсію за вислугу років і повернувся до роботи в школі, не отримуватиме пенсію до моменту звільнення.

Таким чином, право на пенсію за вислугу років залежить не лише від тривалості стажу, а й від чіткого дотримання вимог до посади, віку та документального підтвердження трудової діяльності.

