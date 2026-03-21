  1. Суспільство
  2. / В Україні

Пенсія за вислугу років: хто може вийти на відпочинок раніше і кому відмовлять

17:34, 21 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чи маєте ви право на ранню пенсію: ключові нюанси вислуги років.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі категорії працівників можуть вийти на пенсію раніше за загальний пенсійний вік — за наявності так званої вислуги років. Йдеться про спеціальний стаж роботи на визначених посадах, який дає право на дострокове пенсійне забезпечення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що слід знати про ключові умови призначення такої пенсії, а також підстави для відмови або припинення виплат.

Хто має право

Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи — тобто роботи на посадах і в установах, які прямо передбачені законодавством.

До таких категорій належать, зокрема, працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, диспетчери з управління повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації.

Окремо право мають працівники залізничного транспорту та метрополітену, особи, зайняті на польових і геологорозвідувальних роботах, а також артисти і спортсмени.

Повний перелік посад і вимог визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Куди звертатися і які документи потрібні

Для призначення пенсії необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або, за наявності технічної можливості, через електронні сервіси — вебпортал чи портал «Дія».

До заяви додаються документи, що посвідчують особу та підтверджують стаж. Зокрема, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про місце проживання, трудова книжка або інші документи про стаж. Повний перелік визначено порядком подання та оформлення документів для призначення пенсій відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Коли можуть відмовити

У призначенні пенсії за вислугу років можуть відмовити, якщо особа не досягла встановленого для відповідної професії віку або не має необхідного спеціального стажу.

Також підставою для відмови є відсутність документів, які підтверджують роботу на посадах, що дають право на таку пенсію.

Коли припиняється виплата

Важливо, що пенсія за вислугу років призначається лише за умови звільнення з посади, яка дає право на її отримання.

Якщо особа після призначення пенсії знову працевлаштовується на таку саму посаду, виплата пенсії припиняється на весь період роботи. Наприклад, учитель, який оформив пенсію за вислугу років і повернувся до роботи в школі, не отримуватиме пенсію до моменту звільнення.

Таким чином, право на пенсію за вислугу років залежить не лише від тривалості стажу, а й від чіткого дотримання вимог до посади, віку та документального підтвердження трудової діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]