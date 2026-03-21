Єврокомісія закликала країни ЄС раніше почати заповнення газових сховищ через війну в Ірані

Європейська комісія закликала країни ЄС не зволікати з наповненням своїх підземних газових сховищ.

Європейська комісія закликала держави-члени розпочати заповнення газових сховищ раніше. Такий крок пов’язаний із ризиками для енергетичного ринку на тлі війни в Ірані, повідомляє Financial Times.

До урядів держав-членів надійшов лист від єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена, у якому він запропонував знизити цільовий рівень заповнення газосховищ до 80% від їхньої потужності.

Видання вказує, що нинішній орієнтир ЄС передбачає вищий рівень заповнення, однак у Брюсселі вважають за доцільне тимчасово його зменшити на 10 відсоткових пунктів.

Окрім цього, країнам рекомендують не відкладати накопичення газу до пікового літнього періоду, а почати заповнювати сховища поступово вже зараз. Такий підхід, за оцінкою ЄК, дозволить уникнути різкого стрибка попиту та додаткового тиску на ціни.

У листі також сказано, що енергопостачання ЄС наразі «залишається відносно захищеним», однак ситуація потребує скоординованих дій усіх країн.

Ініціатива Єврокомісії з’явилася на тлі загострення ситуації на енергетичних ринках після ескалації конфлікту на Близькому Сході.

