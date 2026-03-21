Франція намагалася обмежити роботу Shein — але суд вдруге відмовив

Суд не підтримав вимогу уряду про тримісячне блокування, але зобов’язав посилити контроль за продажами.

Апеляційний суд Парижа повторно відхилив вимогу французького уряду тимчасово зупинити діяльність онлайн-платформи китайського ритейлера Shein. Це вже друге рішення не на користь держави у цій справі — раніше аналогічну позицію суд висловив у грудні, передає Independent.

Позов уряд ініціював після перевірки споживчого нагляду, який у листопаді виявив на маркетплейсі Shein заборонену продукцію. На цьому тлі влада вимагала призупинити роботу платформи у Франції на три місяці.

Що вирішив суд

Апеляційний суд відмовив у задоволенні цієї вимоги, залишивши чинним попереднє рішення. Водночас суд підтвердив обов’язок компанії запровадити належну перевірку віку користувачів, щоб унеможливити продаж подібних товарів.

У суді наголосили, що рішення грудня залишається чинним у повному обсязі, а додаткові вимоги держави не підлягають задоволенню.

Позиція компанії

У Shein заявили, що вже припинили продаж товарів для дорослих на всіх своїх ринках. Також компанія впроваджує механізми перевірки віку для окремих категорій товарів.

За словами представників ритейлера, останніми місяцями було суттєво посилено контроль як за продавцями, так і за продукцією на платформі, щоб забезпечити безпечний онлайн-шопінг для користувачів у Франції. Компанія також повідомила про постійний діалог із французькими та європейськими регуляторами.

Що далі

Попри дві судові перемоги, тиск на Shein з боку французької влади, ймовірно, триватиме. Міністр у справах малого та середнього бізнесу Франції Сердж Папен раніше заявив про намір розпочати «рік опору» проти онлайн-ритейлерів на кшталт Shein.

Серед ключових претензій — надто низькі ціни, які, за словами урядовця, можуть свідчити про використання регуляторних прогалин і створювати недобросовісну конкуренцію для європейського бізнесу.

