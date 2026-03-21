На Миколаївщині затримали чоловіка, який за $8 тисяч обіцяв «службу в тилу»

23:55, 21 березня 2026
Підозрюваний запевняв, що має вплив на ТЦК та ВЛК і може оформити фіктивний медвисновок.
У Миколаївській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб ТЦК та ВЛК. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Чоловіку інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2025 року підозрюваний дізнався, що військовозобов’язаний перебуває у розшуку через несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Скориставшись цим, він запропонував за 8000 доларів свою «допомогу» у вирішенні питання.

Підозрюваний запевняв, що має вплив на посадових осіб ТЦК та СП і ВЛК та може організувати виготовлення фіктивного медичного висновку для подальшого проходження служби виключно у тилових підрозділах.

Військовозобов’язаний, діючи під контролем правоохоронців, погодився на пропозицію. Задокументовано одержання підозрюваним першої частини неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів.

Для створення видимості реальності своїх дій підозрюваний надав вказівки щодо встановлення медичного застосунку, який нібито мав використовуватися для оформлення документів, а також повідомив про «постановку» на військовий облік із рекомендацією перевірити дані у застосунку «Резерв+».

У березні 2026 року його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 499 200 гривень.

Встановлюється причетність інших осіб та перевіряються можливі додаткові епізоди незаконної діяльності.

