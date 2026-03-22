ПДВ і податковий кредит – ДПС роз’яснила, коли формувати накладну

ДПС Київщини роз’яснила порядок виникнення податкових зобов’язань та формування податкового кредиту за операціями з постачання товарів і послуг.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів або послуг вважається подія, яка відбулася раніше: зарахування коштів на рахунок платника, оприбуткування готівки, дата інкасації або дата відвантаження товару. Для електронних документів датою оформлення вважається дата, зазначена в самому документі, незалежно від накладення електронного підпису, пояснило Головне управління ДПС у Київській області.

Податкову накладну на дату виникнення податкових зобов’язань платник зобов’язаний скласти в електронній формі, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та забезпечити наявність усіх обов’язкових реквізитів, зокрема дати складання. Така накладна є підставою для нарахування податкового кредиту покупцем.

Якщо ж постачальник складає податкову накладну на дату фактичного отримання товару покупцем, а не на дату відвантаження, це не дає права на формування податкового кредиту. У випадках, коли оплата за товар не надійшла і не застосовується касовий метод, датою податкового зобов’язання вважається дата передачі товару: безпосередньо покупцю або перевізнику, який здійснює доставку.

Таким чином, для правильного відображення ПДВ і права на податковий кредит постачальник має враховувати вимоги пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ та складати податкову накладну відповідно до дати відвантаження товару.

