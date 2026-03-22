НДС и налоговый кредит – ГНС разъяснила, когда оформлять накладную

ГНС Киевской области разъяснила порядок возникновения налоговых обязательств и формирования налогового кредита по операциям по поставке товаров и услуг.

Датой возникновения налоговых обязательств в случае поставки товаров или услуг считается событие, которое произошло раньше: зачисление средств на счет плательщика, оприходование наличности, дата инкассации или дата отгрузки товара. Для электронных документов датой оформления считается дата, указанная в самом документе, независимо от проставления электронной подписи, пояснило Главное управление ГНС в Киевской области.

Налоговую накладную на дату возникновения налоговых обязательств плательщик обязан составить в электронной форме, зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) и обеспечить наличие всех обязательных реквизитов, в частности даты составления. Такая накладная является основанием для начисления налогового кредита покупателем.

Если же поставщик составляет налоговую накладную на дату фактического получения товара покупателем, а не на дату отгрузки, это не дает права на формирование налогового кредита. В случаях, когда оплата за товар не поступила и не применяется кассовый метод, датой налогового обязательства считается дата передачи товара: непосредственно покупателю или перевозчику, осуществляющему доставку.

Таким образом, для правильного отражения НДС и права на налоговый кредит поставщик должен учитывать требования пункта 187.1 статьи 187 раздела V Налогового кодекса Украины и составлять налоговую накладную в соответствии с датой отгрузки товара.

