  1. В Украине

НДС и налоговый кредит – ГНС разъяснила, когда оформлять накладную

22:59, 22 марта 2026
ГНС Киевской области разъяснила порядок возникновения налоговых обязательств и формирования налогового кредита по операциям по поставке товаров и услуг.
Датой возникновения налоговых обязательств в случае поставки товаров или услуг считается событие, которое произошло раньше: зачисление средств на счет плательщика, оприходование наличности, дата инкассации или дата отгрузки товара. Для электронных документов датой оформления считается дата, указанная в самом документе, независимо от проставления электронной подписи, пояснило Главное управление ГНС в Киевской области.

Налоговую накладную на дату возникновения налоговых обязательств плательщик обязан составить в электронной форме, зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) и обеспечить наличие всех обязательных реквизитов, в частности даты составления. Такая накладная является основанием для начисления налогового кредита покупателем.

Если же поставщик составляет налоговую накладную на дату фактического получения товара покупателем, а не на дату отгрузки, это не дает права на формирование налогового кредита. В случаях, когда оплата за товар не поступила и не применяется кассовый метод, датой налогового обязательства считается дата передачи товара: непосредственно покупателю или перевозчику, осуществляющему доставку.

Таким образом, для правильного отражения НДС и права на налоговый кредит поставщик должен учитывать требования пункта 187.1 статьи 187 раздела V Налогового кодекса Украины и составлять налоговую накладную в соответствии с датой отгрузки товара.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

