  В Україні

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: чорний дим видно навіть у центрі столиці, відео

16:17, 22 березня 2026
Очевидці повідомляють про загоряння складських приміщень, дим видно навіть у центрі столиці.
Під Києвом сталася велика пожежа — густий чорний дим накрив частину міста і помітний одразу з кількох районів, зокрема навіть у центрі столиці.

За попередніми даними, загоряння виникло у складських приміщеннях. У соцмережах повідомляють, що вогонь охопив склади.

Очевидці зазначають, що стовп диму видно не лише з лівого берега, а й у центральних районах, зокрема на Хрещатику. Водночас із місця події публікують відео, на яких видно масштаб загоряння.

За наявною інформацією, полум’я вже поширилося за межі будівель і перекинулося на прилеглу територію — зокрема на поле.

ОНОВЛЕНО:

Очільник Деснянської РДА Максим Бахматов уточнив, що горять складські приміщення між Погребами і Троєщиною.

У ДСНС вказали: рятувальники столиці наразі залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області. Від ДСНС Києва до гасіння залучена пожежна техніка та особовий склад.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

Як не втратити право на відстрочку: Верховний Суд розповів, у яких випадках суд визнає призов законним

Верховний Суд оприлюднив ключові кейси щодо неможливості оскарження повісток до тонкощів мобілізації осіб віком до 25 років.

Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

