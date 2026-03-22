  В Україні

Генштаб планує перенести підготовку військових в Україну – названі причини

15:05, 22 березня 2026
У Генштабі заявили, що іноземні інструктори «відірвані від наших реалій».
Генеральний штаб ЗСУ планує перенести підготовку військовослужбовців виключно на територію України. Про це розповів «Мілітарному» заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних сил України Євген Межевікін.

За його словами, таке рішення пов’язане, зокрема, з тим, що інструктори західних країн не мають сучасного бойового досвіду та не повністю розуміють умови, в яких діють українські військові.

«Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій», — зазначив Межевікін.

У Генштабі наголошують, що водночас продовжують працювати над удосконаленням підготовки, зокрема й за кордоном. За словами Межевікіна, Велика Британія стала першою країною, яка запропонувала перенести навчання в Україну та зосередити його в окремих центрах, щоб уникнути розпорошення зусиль.

«Велика Британія — перша країна, яка запропонувала перенести всю підготовку в Україну та концентрувати зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності, щоб уникнути їх розпорошення», — розповів Межевікін.

