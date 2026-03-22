Генеральный штаб планирует перенести подготовку военных в Украину – названы причины
Генеральный штаб ВСУ планирует перенести подготовку военнослужащих исключительно на территорию Украины. Об этом рассказал «Милитарному» заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Межевикин.
По его словам, такое решение связано, в частности, с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта и не полностью понимают условия, в которых действуют украинские военные.
«Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий», — отметил Межевикин.
В Генштабе подчеркивают, что в то же время продолжают работать над совершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом. По словам Межевикина, Великобритания стала первой страной, которая предложила перенести обучение в Украину и сконцентрировать его в отдельных центрах, чтобы избежать распыления усилий.
«Великобритания — первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и сконцентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления», — рассказал Межевикин.
