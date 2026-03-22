  В Украине

Генеральный штаб планирует перенести подготовку военных в Украину – названы причины

15:05, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Генеральном штабе заявили, что иностранные инструкторы «оторваны от наших реалий».
Генеральный штаб планирует перенести подготовку военных в Украину – названы причины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный штаб ВСУ планирует перенести подготовку военнослужащих исключительно на территорию Украины. Об этом рассказал «Милитарному» заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Межевикин.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, такое решение связано, в частности, с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта и не полностью понимают условия, в которых действуют украинские военные.

«Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий», — отметил Межевикин.

В Генштабе подчеркивают, что в то же время продолжают работать над совершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом. По словам Межевикина, Великобритания стала первой страной, которая предложила перенести обучение в Украину и сконцентрировать его в отдельных центрах, чтобы избежать распыления усилий.

«Великобритания — первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и сконцентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления», — рассказал Межевикин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Украина военнослужащие

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]