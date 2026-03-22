У Чернігові в супермаркеті АТБ вибухнув невідомий предмет, є поранені

Трьох людей доставили до лікарні, двоє з них отримали осколкові поранення.

У Чернігові в супермаркеті «АТБ» вибухнув невідомий предмет. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, після вибуху до лікарні доставили трьох постраждалих — чоловіка та двох жінок.

Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості.

Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд заплановано на завтра.

Брижинський додав, що у місті в районі вулиці Мазепи зафіксовано падіння шахеда. Вибуху та пожежі не було.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, інфраструктура не пошкоджена.

