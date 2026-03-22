В Чернигове в супермаркете АТБ взорвался неизвестный предмет, есть раненые

Трех человек доставили в больницу, двое из них получили осколочные ранения.

В Чернигове в супермаркете «АТБ» взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

По его словам, после взрыва в больницу доставили трех пострадавших — мужчину и двух женщин.

Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести.

Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое. Повторный осмотр запланирован на завтра.

Брыжинский добавил, что в городе в районе улицы Мазепы зафиксировано падение шахеда. Взрыва и пожара не было.

По предварительной информации, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

