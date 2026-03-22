1500 гривень від держави – кому і коли надійдуть гроші та всі нюанси виплат
Як раніше писала «Судово-юридична газета», українцям дадуть по 1500 гривень у квітні. Право на доплату мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати. Проте, як пояснило Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, доплата надаватиметься, якщо розмір пенсій із урахуванням надбавок, доплат і підвищень не перевищує 25 950 гривень. Серед отримувачів:
- страхові пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;
- пенсії за вислугу років та спеціальні пенсії держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців, військовослужбовців, за умови наявності права на пенсію за віком у солідарній системі;
- пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначені військовослужбовцям, держслужбовцям, особам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, а також соціальні пенсії.
Водночас доплата без обмежень розміру призначається:
- особам, які брали безпосередню участь у захисті України;
- членам сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти учасників захисту;
- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Додатково виплата передбачена для одержувачів державних допомог, зокрема:
- допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та особам, які не мають права на пенсію;
- допомоги на дітей одиноким матерям, опікунам, сім’ям із тяжкохворими дітьми, багатодітним сім’ям, дітям позбавленим батьківського піклування;
- грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.
Виплата здійснюватиметься у квітні 2026 року автоматично, без додаткового звернення громадян. Якщо особа має право на доплату за кількома підставами, виплата проводиться лише за однією.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.