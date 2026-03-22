1500 гривень від держави – кому і коли надійдуть гроші та всі нюанси виплат

Доплата надається тим, чиї пенсії та соцвиплати не перевищують 25 950 грн, а також військовим, учасникам Чорнобиля та сім’ям загиблих захисників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українцям дадуть по 1500 гривень у квітні. Право на доплату мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати. Проте, як пояснило Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, доплата надаватиметься, якщо розмір пенсій із урахуванням надбавок, доплат і підвищень не перевищує 25 950 гривень. Серед отримувачів:

страхові пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;

пенсії за вислугу років та спеціальні пенсії держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців, військовослужбовців, за умови наявності права на пенсію за віком у солідарній системі;

пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначені військовослужбовцям, держслужбовцям, особам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, а також соціальні пенсії.

Водночас доплата без обмежень розміру призначається:

особам, які брали безпосередню участь у захисті України;

членам сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти учасників захисту;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Додатково виплата передбачена для одержувачів державних допомог, зокрема:

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та особам, які не мають права на пенсію;

допомоги на дітей одиноким матерям, опікунам, сім’ям із тяжкохворими дітьми, багатодітним сім’ям, дітям позбавленим батьківського піклування;

грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплата здійснюватиметься у квітні 2026 року автоматично, без додаткового звернення громадян. Якщо особа має право на доплату за кількома підставами, виплата проводиться лише за однією.

