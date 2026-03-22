1500 гривен от государства — кому и когда поступят деньги, а также все нюансы выплат
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцам выплатят по 1500 гривен в апреле. Право на доплату имеют лица, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты. Однако, как пояснило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, доплата будет предоставляться, если размер пенсий с учетом надбавок, доплат и повышений не превышает 25 950 гривен. Среди получателей:
- страховые пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца;
- пенсии за выслугу лет и специальные пенсии госслужащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых, военнослужащих, при условии наличия права на пенсию по возрасту в солидарной системе;
- пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца, назначенные военнослужащим, государственным служащим, лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, а также социальные пенсии.
В то же время доплата без ограничений по размеру назначается:
- лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины;
- членам семей погибших, умерших или пропавших без вести участников защиты;
- участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Дополнительно выплата предусмотрена для получателей государственных пособий, в частности:
- пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и лицам, не имеющим права на пенсию;
- пособия на детей одиноким матерям, опекунам, семьям с тяжелобольными детьми, многодетным семьям, детям, лишенным родительской опеки;
- денежного обеспечения родителей-воспитателей и приемных родителей.
Выплата будет осуществляться в апреле 2026 года автоматически, без дополнительного обращения граждан. Если лицо имеет право на доплату по нескольким основаниям, выплата производится только по одному из них.
