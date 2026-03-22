  1. В Украине

1500 гривен от государства — кому и когда поступят деньги, а также все нюансы выплат

17:11, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Доплата предоставляется тем, чьи пенсии и социальные выплаты не превышают 25 950 грн, а также военнослужащим, участникам Чернобыльской аварии и семьям погибших защитников.
1500 гривен от государства — кому и когда поступят деньги, а также все нюансы выплат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцам выплатят по 1500 гривен в апреле. Право на доплату имеют лица, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты. Однако, как пояснило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, доплата будет предоставляться, если размер пенсий с учетом надбавок, доплат и повышений не превышает 25 950 гривен. Среди получателей:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  • страховые пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца;
  • пенсии за выслугу лет и специальные пенсии госслужащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых, военнослужащих, при условии наличия права на пенсию по возрасту в солидарной системе;
  • пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца, назначенные военнослужащим, государственным служащим, лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, а также социальные пенсии.

В то же время доплата без ограничений по размеру назначается:

  • лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины;
  • членам семей погибших, умерших или пропавших без вести участников защиты;
  • участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Дополнительно выплата предусмотрена для получателей государственных пособий, в частности:

  • пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и лицам, не имеющим права на пенсию;
  • пособия на детей одиноким матерям, опекунам, семьям с тяжелобольными детьми, многодетным семьям, детям, лишенным родительской опеки;
  • денежного обеспечения родителей-воспитателей и приемных родителей.

Выплата будет осуществляться в апреле 2026 года автоматически, без дополнительного обращения граждан. Если лицо имеет право на доплату по нескольким основаниям, выплата производится только по одному из них.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина пенсия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]