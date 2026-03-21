Українцям дадуть по 1500 грн у квітні: повний список отримувачів і умови

У квітні майже 13 мільйонів українців із соціально вразливих категорій отримають одноразову автоматичну виплату 1 500 грн.

В Україні стартує програма фінансової підтримки для пенсіонерів та соціально вразливих груп населення. Розмір одноразової виплати становитиме 1 500 грн, а її нарахування розпочнеться вже у квітні.

Як повідомили в уряді, кошти надходитимуть на ті самі банківські рахунки, на які громадяни вже отримують пенсії або соціальні виплати. Також передбачена можливість отримання грошей через «Укрпошту».

Водночас зазначається, що жодних додаткових заяв чи звернень подавати не потрібно — виплати будуть здійснюватися автоматично.

В уряді підкреслили, що програма спрямована на підтримку громадян, які найбільше потребують допомоги з урахуванням рівня доходів. Одноразову доплату у розмірі 1 500 грн планують виплатити у квітні, і вона охопить майже 13 мільйонів осіб.

Серед отримувачів доплати:

- пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які брали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;

- одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):

на проживання з числа ВПО;

як малозабезпечена родина;

базової соціальної допомоги;

як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,

як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;

які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

- одинокі матері;

- діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

- діти, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;

- діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

