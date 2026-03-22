Поліцейська не повернулась до підрозділу після евакуації: Верховний Суд визнав її звільнення правомірним

КАС ВС наголосив: поліцейський не може сам визначати місце служби, а неявка без поважних причин може призвести до звільнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі щодо звільнення поліцейської з Київської області. Суд дійшов висновку про правомірність дисциплінарного звільнення через відсутність на службі без поважних причин. Водночас підтверджено право на отримання додаткової винагороди у розмірі 30 тис. грн за період проходження служби під час воєнного стану.

Обставини справи №320/4237/22

Позивачка — старший дільничний офіцер поліції — звернулася до суду з вимогами:

визнати протиправними дії під час службового розслідування;

скасувати накази про дисциплінарну відповідальність і звільнення;

поновити її на службі;

стягнути грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Після початку повномасштабного вторгнення позивачка залишила місце постійної служби у зв’язку з евакуацією з Ірпеня та перебувала в інших регіонах України, де, за її твердженням, виконувала службові обов’язки.

Водночас керівництво вимагало її повернення до підрозділу в Київській області. У період з 1 по 5 квітня 2022 року вона не прибула до місця служби, попри відповідні вказівки, що стало підставою для проведення службового розслідування.

За результатами розслідування її дії кваліфіковано як порушення службової дисципліни — відсутність на службі без поважних причин, після чого застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення.

Позивачка обґрунтовувала свої вимоги, зокрема:

виконанням служби в іншому підрозділі;

об’єктивними обставинами евакуації та воєнного стану;

сімейними обставинами;

наявністю вагітності на момент звільнення.

Рішення судів попередніх інстанцій

Київський окружний адміністративний суд, з висновками якого погодився апеляційний суд, частково задовольнив позов.

Суди дійшли висновку, що:

позивачка без поважних причин не прибула до місця служби, що є порушенням службової дисципліни та підставою для дисциплінарного звільнення;

водночас вона мала право на додаткову винагороду у розмірі 30 000 грн щомісячно за період з 24 лютого 2022 року до дня звільнення (11 квітня 2022 року).

Позиція Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду погодився з висновками судів попередніх інстанцій.

Дисциплінарне звільнення та спеціальне законодавство

Суд наголосив, що спірні правовідносини регулюються спеціальним законодавством — Законом України «Про Національну поліцію» та Дисциплінарним статутом.

Звільнення відбулося як реалізація дисциплінарного стягнення, а не як звільнення за прогул у розумінні трудового законодавства. Відтак положення Кодексу законів про працю України до цих правовідносин не застосовуються.

Обов’язок поліцейського щодо місця служби

Верховний Суд підкреслив, що поліцейський не наділений повноваженнями самостійно визначати місце несення служби або змінювати підрозділ без відповідного рішення керівництва.

В умовах воєнного стану обов’язок виконання наказів та дотримання службової дисципліни зберігається у повному обсязі.

Відсутність на службі без поважних причин

Суд погодився з висновками попередніх інстанцій, що позивачка була зобов’язана прибути до місця служби, однак цього не зробила без належного підтвердження поважних причин.

Саме ця обставина стала підставою для застосування дисциплінарного стягнення.

Доводи щодо вагітності

Позивачка посилалася на вагітність як на підставу незаконності звільнення.

Суди встановили, що надана довідка лікаря ґрунтується лише на візуальному огляді та не підтверджена іншими медичними дослідженнями. Інших належних доказів вагітності на момент звільнення матеріали справи не містять.

Верховний Суд зазначив, що не має повноважень переоцінювати докази, встановлені судами попередніх інстанцій, і погодився з їх висновком про недоведеність цієї обставини.

Рішення Верховного Суду

Суд касаційної інстанції:

залишив касаційну скаргу без задоволення;

залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.