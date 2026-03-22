Полицейская не вернулась в подразделение после эвакуации: Верховный Суд признал ее увольнение правомерным

КАС ВС подчеркнул: полицейский не может самостоятельно определять место службы, а неявка без уважительных причин может привести к увольнению.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу об увольнении полицейской из Киевской области. Суд пришел к выводу о правомерности дисциплинарного увольнения из-за отсутствия на службе без уважительных причин. В то же время подтверждено право на получение дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн за период прохождения службы во время военного положения.

Обстоятельства дела №320/4237/22

Истец — старший участковый офицер полиции — обратилась в суд с требованиями:

признать противоправными действия при проведении служебного расследования;

отменить приказы о дисциплинарной ответственности и увольнении;

восстановить ее на службе;

взыскать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

После начала полномасштабного вторжения истец покинула место постоянной службы в связи с эвакуацией из Ирпеня и находилась в других регионах Украины, где, по ее утверждению, исполняла служебные обязанности.

В то же время руководство требовало ее возвращения в подразделение в Киевской области. В период с 1 по 5 апреля 2022 года она не прибыла к месту службы, несмотря на соответствующие указания, что стало основанием для проведения служебного расследования.

По результатам расследования ее действия квалифицированы как нарушение служебной дисциплины — отсутствие на службе без уважительных причин, после чего применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Истец обосновывала свои требования, в частности:

исполнением службы в другом подразделении;

объективными обстоятельствами эвакуации и военного положения;

семейными обстоятельствами;

наличием беременности на момент увольнения.

Решения судов предыдущих инстанций

Киевский окружной административный суд, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск.

Суды пришли к выводу, что:

истец без уважительных причин не прибыла к месту службы, что является нарушением служебной дисциплины и основанием для дисциплинарного увольнения;

в то же время она имела право на дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн ежемесячно за период с 24 февраля 2022 года до дня увольнения (11 апреля 2022 года).

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Дисциплинарное увольнение и специальное законодательство

Суд подчеркнул, что спорные правоотношения регулируются специальным законодательством — Законом Украины «О Национальной полиции» и Дисциплинарным уставом.

Увольнение произошло как реализация дисциплинарного взыскания, а не как увольнение за прогул в понимании трудового законодательства. Соответственно положения Кодекса законов о труде Украины к этим правоотношениям не применяются.

Обязанность полицейского относительно места службы

Верховный Суд подчеркнул, что полицейский не наделен полномочиями самостоятельно определять место несения службы или изменять подразделение без соответствующего решения руководства.

В условиях военного положения обязанность выполнять приказы и соблюдать служебную дисциплину сохраняется в полном объеме.

Отсутствие на службе без уважительных причин

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций, что истец была обязана прибыть к месту службы, однако этого не сделала без надлежащего подтверждения уважительных причин.

Именно это обстоятельство стало основанием для применения дисциплинарного взыскания.

Доводы относительно беременности

Истец ссылалась на беременность как на основание незаконности увольнения.

Суды установили, что предоставленная справка врача основывается только на визуальном осмотре и не подтверждена другими медицинскими исследованиями. Иных надлежащих доказательств беременности на момент увольнения материалы дела не содержат.

Верховный Суд указал, что не имеет полномочий переоценивать доказательства, установленные судами предыдущих инстанций, и согласился с их выводом о недоказанности этого обстоятельства.

Решение Верховного Суда

Суд кассационной инстанции:

оставил кассационную жалобу без удовлетворения;

оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

