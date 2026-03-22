Призупинення пенсії – в ПФУ пояснили, як поновити виплати

В Україні пенсії виплачуються щомісяця, однак у визначених законом випадках їх можуть тимчасово призупинити — для відновлення необхідно пройти ідентифікацію або подати відповідні документи.

Порядок припинення та поновлення виплати пенсій визначає стаття 49 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Одеській області.

Серед основних підстав для призупинення виплат:

непроходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном (до 31 грудня кожного року);

відсутність видаткових операцій за рахунками пенсіонерів, які проживають на ТОТ, протягом шести місяців;

неповідомлення про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ для осіб, які проживають на ТОТ або виїхали на підконтрольну Україні територію.

Для відновлення виплат громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, необхідно подати заяву онлайн і пройти ідентифікацію. Це можна зробити через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою «Дія.Підпису» або через відеоконференцію з представниками фонду із пред’явленням документів.

Громадяни, які виїхали з ТОТ на підконтрольну територію, мають особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати повідомлення про неодержання пенсії від російських органів.

Для тих, хто перебуває за кордоном, передбачено подання документів поштою. Серед них — підтвердження статусу перебування за межами України, документ про те, що особа є живою, а також копія паспорта. Усі документи мають бути засвідчені дипломатичними установами або нотаріально.

Банки щомісяця до 25 числа передають Пенсійному фонду інформацію про одержувачів, які пройшли фізичну ідентифікацію.

Окремо уряд ухвалив постанову від 03.02.2026 №126, яка уточнює порядок виплат для осіб, що проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Згідно з нею, якщо станом на 1 лютого 2026 року не подано повідомлення про неодержання пенсії від російських органів, виплати здійснюються до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

У Пенсійному фонді наголошують, що призупинення не означає втрату пенсії — після підтвердження особи всі виплати поновлюються відповідно до законодавства.

