Верховний Суд роз’яснив, коли апеляція особи, яка не брала участі у справі, підлягає розгляду

Перед закриттям провадження необхідно перевірити, чи впливає рішення на права, інтереси або повноваження такої особи.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду скасував ухвалу апеляційного суду, який закрив провадження за скаргою прокурора у справі про стягнення боргу із зверненням стягнення на автомобіль. ВС наголосив: навіть якщо особа не брала участі у справі, апеляційний суд зобов’язаний перевірити, чи стосується рішення її повноважень або інтересів, які вона представляє. Справу передано на новий розгляд.

Обставини справи №201/1927/24

У лютому 2024 року позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором позики. Йшлося про 35 000 доларів, наданих у березні 2022 року для придбання автомобіля Toyota RAV4 Hybrid. Зобов’язання було оформлено розпискою, а транспортний засіб визначено предметом застави.

Позичальниця кошти у встановлений строк не повернула. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська задовольнив позов: стягнув суму боргу в гривневому еквіваленті, звернув стягнення на автомобіль та визнав за позивачкою право власності на нього.

Позиція прокуратури

Після ухвалення рішення керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, який не брав участі у розгляді справи, подав апеляційну скаргу.

Прокурор зазначив, що спірний автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні щодо незаконного обігу наркотичних засобів, у якому здійснюється процесуальне керівництво. На транспортний засіб було накладено арешт. Водночас, за твердженням прокурора, цей арешт було скасовано після ухвалення рішення у цивільній справі.

Прокурор також стверджував, що позов міг бути використаний як спосіб усунення арешту та подальшого відчуження майна, а розписка, на якій ґрунтувалися вимоги, могла мати фіктивний характер, у зв’язку з чим зареєстровано окреме кримінальне провадження.

Рішення апеляційного суду

Дніпровський апеляційний суд закрив апеляційне провадження, виходячи з того, що рішення суду першої інстанції не вирішувало питання про права, свободи чи обов’язки прокуратури. На цій підставі суд дійшов висновку про відсутність у прокурора права на апеляційне оскарження.

Висновки Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з таким підходом і визнав висновки апеляційного суду передчасними.

КЦС ВС нагадав, що особа, яка не брала участі у справі, має право на апеляційне оскарження, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, інтересів або обов’язків. Такий зв’язок має бути очевидним і безумовним, а не ймовірним.

Водночас саме апеляційний суд, відкривши провадження, зобов’язаний перевірити наявність такого зв’язку, дослідити доводи скаржника та надати оцінку поданим доказам.

У цій справі апеляційний суд цього не зробив. Зокрема, не було надано належної оцінки доводам прокурора про те, що спірний автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні, а рішення суду першої інстанції могло вплинути на статус цього майна, зокрема в контексті скасування арешту та можливості його відчуження. Також залишилися без оцінки твердження про можливу фіктивність розписки та обставини відкриття відповідного кримінального провадження.

Окремо Верховний Суд звернув увагу, що апеляційний суд не врахував правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду від 21 травня 2025 року у цій же справі, якою вже було скасовано попередню ухвалу апеляційної інстанції та надано вказівки щодо необхідності перевірки доводів прокурора.

За висновком касаційної інстанції, без з’ясування цих обставин неможливо встановити, чи стосується оскаржуване рішення повноважень прокурора та інтересів держави, які він представляє.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.