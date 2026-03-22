Верховный Суд разъяснил, когда апелляция лица, которое не участвовало в деле, подлежит рассмотрению

Перед закрытием производства необходимо проверить, влияет ли решение на права, интересы или полномочия такого лица.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил определение апелляционного суда, который закрыл производство по жалобе прокурора по делу о взыскании долга с обращением взыскания на автомобиль. ВС подчеркнул: даже если лицо не участвовало в деле, апелляционный суд обязан проверить, касается ли решение его полномочий или интересов, которые оно представляет. Дело направлено на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела №201/1927/24

В феврале 2024 года истец обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа. Речь шла о 35 000 долларов, предоставленных в марте 2022 года для приобретения автомобиля Toyota RAV4 Hybrid. Обязательство было оформлено распиской, а транспортное средство определено предметом залога.

Заемщица денежные средства в установленный срок не вернула. Октябрьский районный суд г. Днепропетровска удовлетворил иск: взыскал сумму долга в гривневом эквиваленте, обратил взыскание на автомобиль и признал за истцом право собственности на него.

Позиция прокуратуры

После вынесения решения руководитель Днепропетровской областной прокуратуры, который не участвовал в рассмотрении дела, подал апелляционную жалобу.

Прокурор указал, что спорный автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве по факту незаконного оборота наркотических средств, в котором осуществляется процессуальное руководство. На транспортное средство был наложен арест. В то же время, по утверждению прокурора, этот арест был отменен после вынесения решения по гражданскому делу.

Прокурор также утверждал, что иск мог быть использован как способ снятия ареста и последующего отчуждения имущества, а расписка, на которой основывались требования, могла иметь фиктивный характер, в связи с чем зарегистрировано отдельное уголовное производство.

Решение апелляционного суда

Днепровский апелляционный суд закрыл апелляционное производство, исходя из того, что решение суда первой инстанции не решало вопрос о правах, свободах или обязанностях прокуратуры. На этом основании суд пришел к выводу об отсутствии у прокурора права на апелляционное обжалование.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким подходом и признал выводы апелляционного суда преждевременными.

КГС ВС напомнил, что лицо, которое не участвовало в деле, имеет право на апелляционное обжалование, если судебное решение непосредственно касается его прав, интересов или обязанностей. Такая связь должна быть очевидной и безусловной, а не вероятной.

В то же время именно апелляционный суд, открыв производство, обязан проверить наличие такой связи, исследовать доводы заявителя и дать оценку представленным доказательствам.

В данном деле апелляционный суд этого не сделал. В частности, не была дана надлежащая оценка доводам прокурора о том, что спорный автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве, а решение суда первой инстанции могло повлиять на статус этого имущества, в частности в контексте отмены ареста и возможности его отчуждения. Также остались без оценки утверждения о возможной фиктивности расписки и обстоятельства открытия соответствующего уголовного производства.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание, что апелляционный суд не учел правовые выводы, изложенные в постановлении Верховного Суда от 21 мая 2025 года по этому же делу, которым уже было отменено предыдущее определение апелляционной инстанции и даны указания относительно необходимости проверки доводов прокурора.

По выводу кассационной инстанции, без выяснения этих обстоятельств невозможно установить, касается ли оспариваемое решение полномочий прокурора и интересов государства, которые он представляет.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.