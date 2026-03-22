  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда апелляция лица, которое не участвовало в деле, подлежит рассмотрению

17:29, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перед закрытием производства необходимо проверить, влияет ли решение на права, интересы или полномочия такого лица.
Верховный Суд разъяснил, когда апелляция лица, которое не участвовало в деле, подлежит рассмотрению
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил определение апелляционного суда, который закрыл производство по жалобе прокурора по делу о взыскании долга с обращением взыскания на автомобиль. ВС подчеркнул: даже если лицо не участвовало в деле, апелляционный суд обязан проверить, касается ли решение его полномочий или интересов, которые оно представляет. Дело направлено на новое рассмотрение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела №201/1927/24

В феврале 2024 года истец обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа. Речь шла о 35 000 долларов, предоставленных в марте 2022 года для приобретения автомобиля Toyota RAV4 Hybrid. Обязательство было оформлено распиской, а транспортное средство определено предметом залога.

Заемщица денежные средства в установленный срок не вернула. Октябрьский районный суд г. Днепропетровска удовлетворил иск: взыскал сумму долга в гривневом эквиваленте, обратил взыскание на автомобиль и признал за истцом право собственности на него.

Позиция прокуратуры

После вынесения решения руководитель Днепропетровской областной прокуратуры, который не участвовал в рассмотрении дела, подал апелляционную жалобу.

Прокурор указал, что спорный автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве по факту незаконного оборота наркотических средств, в котором осуществляется процессуальное руководство. На транспортное средство был наложен арест. В то же время, по утверждению прокурора, этот арест был отменен после вынесения решения по гражданскому делу.

Прокурор также утверждал, что иск мог быть использован как способ снятия ареста и последующего отчуждения имущества, а расписка, на которой основывались требования, могла иметь фиктивный характер, в связи с чем зарегистрировано отдельное уголовное производство.

Решение апелляционного суда

Днепровский апелляционный суд закрыл апелляционное производство, исходя из того, что решение суда первой инстанции не решало вопрос о правах, свободах или обязанностях прокуратуры. На этом основании суд пришел к выводу об отсутствии у прокурора права на апелляционное обжалование.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким подходом и признал выводы апелляционного суда преждевременными.

КГС ВС напомнил, что лицо, которое не участвовало в деле, имеет право на апелляционное обжалование, если судебное решение непосредственно касается его прав, интересов или обязанностей. Такая связь должна быть очевидной и безусловной, а не вероятной.

В то же время именно апелляционный суд, открыв производство, обязан проверить наличие такой связи, исследовать доводы заявителя и дать оценку представленным доказательствам.

В данном деле апелляционный суд этого не сделал. В частности, не была дана надлежащая оценка доводам прокурора о том, что спорный автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве, а решение суда первой инстанции могло повлиять на статус этого имущества, в частности в контексте отмены ареста и возможности его отчуждения. Также остались без оценки утверждения о возможной фиктивности расписки и обстоятельства открытия соответствующего уголовного производства.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание, что апелляционный суд не учел правовые выводы, изложенные в постановлении Верховного Суда от 21 мая 2025 года по этому же делу, которым уже было отменено предыдущее определение апелляционной инстанции и даны указания относительно необходимости проверки доводов прокурора.

По выводу кассационной инстанции, без выяснения этих обстоятельств невозможно установить, касается ли оспариваемое решение полномочий прокурора и интересов государства, которые он представляет.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд апелляция КЦС ВС

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]