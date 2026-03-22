Витік на тепломережі мосту Патона – через ремонт Русанівка та Березняки залишаться без тепла

Фахівці «Київтеплоенерго» локалізували витік і розпочали роботи.

Фахівці «Київтеплоенерго» виявили та локалізували пошкодження тепломережі на мосту Патона і розпочали ремонтні роботи, повідомляє КМДА.

Витік теплоносія було зафіксовано сьогодні о 7:30, внаслідок чого утворилася пара. Через особливості прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією ремонт виконуватимуть верхолази.

На час проведення робіт тимчасово призупинено теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення ремонтних робіт.

