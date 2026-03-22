Утечка в теплосети на мосту Патона — из-за ремонта Русановка и Березняки останутся без тепла
10:17, 22 марта 2026
Специалисты «Киевтеплоэнерго» локализовали утечку и приступили к работам.
Специалисты «Киевтеплоэнерго» обнаружили и локализовали повреждение теплосети на мосту Патона и приступили к ремонтным работам, сообщает КГГА.
Утечка теплоносителя была зафиксирована сегодня в 7:30, в результате чего образовался пар. Из-за особенностей прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией ремонт будут выполнять альпинисты.
На время проведения работ временно приостановлено теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения ремонтных работ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.