Утечка в теплосети на мосту Патона — из-за ремонта Русановка и Березняки останутся без тепла

Специалисты «Киевтеплоэнерго» локализовали утечку и приступили к работам.

Специалисты «Киевтеплоэнерго» обнаружили и локализовали повреждение теплосети на мосту Патона и приступили к ремонтным работам, сообщает КГГА.

Утечка теплоносителя была зафиксирована сегодня в 7:30, в результате чего образовался пар. Из-за особенностей прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией ремонт будут выполнять альпинисты.

На время проведения работ временно приостановлено теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения ремонтных работ.

