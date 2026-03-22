  В Україні

Бізнес без реєстрації – яка відповідальність передбачена законом

14:11, 22 березня 2026
Ведення господарської діяльності без належної реєстрації тягне за собою адміністративну відповідальність та конфіскацію майна.
Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що порядок провадження господарської діяльності та відповідальність за його порушення регулюються статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Здійснення бізнесу без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, без повідомлення про початок діяльності (у випадках, передбачених законом), без ліцензії на вид діяльності або необхідного документа дозвільного характеру тягне за собою штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, можлива конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини та коштів, отриманих від незаконної діяльності.

Якщо порушення вчинене повторно протягом року або пов’язане з отриманням доходу у великих розмірах, санкції зростають: штраф від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів із конфіскацією майна та доходу, отриманого незаконно.

Стаття 164 КУпАП також передбачає відповідальність за інші порушення у сфері господарювання, зокрема за подання недостовірних даних для отримання ліцензії, несвоєчасне повідомлення про зміну даних або порушення правил обігу пального та спирту етилового.

Таким чином, ведення бізнесу без належної реєстрації є серйозним правопорушенням із можливістю значних фінансових та матеріальних наслідків.

бізнес податкова штраф податки

