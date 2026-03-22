  1. В Украине

Бизнес без регистрации – какая ответственность предусмотрена законом

14:11, 22 марта 2026
Осуществление хозяйственной деятельности без надлежащей регистрации влечет за собой административную ответственность и конфискацию имущества.
Главное управление ГНС в Киевской области обращает внимание на то, что порядок осуществления хозяйственной деятельности и ответственность за его нарушение регулируются статьёй 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Осуществление бизнеса без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, без уведомления о начале деятельности (в случаях, предусмотренных законом), без лицензии на вид деятельности или необходимого разрешительного документа влечет за собой штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того, возможна конфискация произведенной продукции, средств производства, сырья и средств, полученных от незаконной деятельности.

Если нарушение совершено повторно в течение года или связано с получением дохода в крупных размерах, санкции усиливаются: штраф от 2000 до 5000 необлагаемых минимумов с конфискацией имущества и дохода, полученного незаконно.

Статья 164 КУоАП также предусматривает ответственность за другие нарушения в сфере хозяйственной деятельности, в частности за представление недостоверных данных для получения лицензии, несвоевременное уведомление об изменении данных или нарушение правил обращения с топливом и этиловым спиртом.

Таким образом, ведение бизнеса без надлежащей регистрации является серьезным правонарушением с возможностью значительных финансовых и материальных последствий.

