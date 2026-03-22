На Одещині під час евакуації пасажирів загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк

15:59, 22 березня 2026
Дівчина отримала смертельні травми від зустрічного потяга під час повітряної тривоги.
На Одещині під час евакуації пасажирів загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк
У ніч проти 22 березня на Одещині під час евакуації пасажирів сталася трагедія — загинула 19-річна провідниця «Укрзалізниці» Ілона Вовк. Дівчина отримала смертельні травми внаслідок наїзду зустрічного потяга.

Про обставини інциденту повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, Ілона лише нещодавно розпочала самостійні рейси та працювала провідницею перші повноцінні зміни.

До цього вона активно брала участь у молодіжних ініціативах компанії, завдяки чому пройшла стажування в Німеччині. Попри можливості за кордоном, Ілона вирішила повернутися в Україну, щоб працювати саме в «Укрзалізниці».

Трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли провідниця допомагала пасажирам залишити потяг. У цей момент зустрічний поїзд, який також рухався до евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм.

«Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії саме прямувала на допомогу пасажирам», — зазначив Перцовський.

Він також повідомив, що наразі триває з’ясування обставин інциденту, зокрема перевіряється, чому наявні алгоритми безпеки не змогли запобігти трагедії.

«На жаль, ми щодня проживаємо написання правил роботи залізниці під час війни, які весь час мусимо змінювати та адаптувати. Кров, якою вони пишуться, не абстрактна — це імена, посмішки, мрії, плани, які ми втрачаємо назавжди», — написав очільник компанії.

Крім того, під час евакуації постраждав один із пасажирів — він отримав травми середнього ступеня тяжкості. У компанії повідомили, що вже розпочали ретельне розслідування нещасного випадку та контролюють стан потерпілого.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

Як не втратити право на відстрочку: Верховний Суд розповів, у яких випадках суд визнає призов законним

Верховний Суд оприлюднив ключові кейси щодо неможливості оскарження повісток до тонкощів мобілізації осіб віком до 25 років.

Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

Судово-юридична газета

