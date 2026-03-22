На Одещині під час евакуації пасажирів загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк

Дівчина отримала смертельні травми від зустрічного потяга під час повітряної тривоги.

У ніч проти 22 березня на Одещині під час евакуації пасажирів сталася трагедія — загинула 19-річна провідниця «Укрзалізниці» Ілона Вовк. Дівчина отримала смертельні травми внаслідок наїзду зустрічного потяга.

Про обставини інциденту повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, Ілона лише нещодавно розпочала самостійні рейси та працювала провідницею перші повноцінні зміни.

До цього вона активно брала участь у молодіжних ініціативах компанії, завдяки чому пройшла стажування в Німеччині. Попри можливості за кордоном, Ілона вирішила повернутися в Україну, щоб працювати саме в «Укрзалізниці».

Трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли провідниця допомагала пасажирам залишити потяг. У цей момент зустрічний поїзд, який також рухався до евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм.

«Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії саме прямувала на допомогу пасажирам», — зазначив Перцовський.

Він також повідомив, що наразі триває з’ясування обставин інциденту, зокрема перевіряється, чому наявні алгоритми безпеки не змогли запобігти трагедії.

«На жаль, ми щодня проживаємо написання правил роботи залізниці під час війни, які весь час мусимо змінювати та адаптувати. Кров, якою вони пишуться, не абстрактна — це імена, посмішки, мрії, плани, які ми втрачаємо назавжди», — написав очільник компанії.

Крім того, під час евакуації постраждав один із пасажирів — він отримав травми середнього ступеня тяжкості. У компанії повідомили, що вже розпочали ретельне розслідування нещасного випадку та контролюють стан потерпілого.

