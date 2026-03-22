В Одесской области во время эвакуации пассажиров погибла 19-летняя проводница Илона Вовк

Девушка получила смертельные травмы от встречного поезда во время воздушной тревоги.

В ночь на 22 марта в Одесской области во время эвакуации пассажиров произошла трагедия — погибла 19-летняя проводница «Укрзализныци» Илона Вовк. Девушка получила смертельные травмы в результате наезда встречного поезда.

Об обстоятельствах инцидента сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский. По его словам, Илона лишь недавно начала самостоятельные рейсы и работала проводницей первые полноценные смены.

До этого она активно участвовала в молодежных инициативах компании, благодаря чему прошла стажировку в Германии. Несмотря на возможности за границей, Илона решила вернуться в Украину, чтобы работать именно в «Укрзализныци».

Трагедия произошла во время воздушной тревоги, когда проводница помогала пассажирам покинуть поезд. В этот момент встречный поезд, который также направлялся к эвакуационной остановке, нанес ей смертельные травмы.

«Впрочем, уже знаем и важно об этом сказать: Илона действовала смело и в момент трагедии именно направлялась на помощь пассажирам», — отметил Перцовский.

Он также сообщил, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств инцидента, в частности проверяется, почему существующие алгоритмы безопасности не смогли предотвратить трагедию.

«К сожалению, мы ежедневно проживаем написание правил работы железной дороги во время войны, которые постоянно вынуждены менять и адаптировать. Кровь, которой они пишутся, не абстрактна — это имена, улыбки, мечты, планы, которые мы теряем навсегда», — написал глава компании.

Кроме того, во время эвакуации пострадал один из пассажиров — он получил травмы средней степени тяжести. В компании сообщили, что уже начали тщательное расследование несчастного случая и контролируют состояние пострадавшего.

