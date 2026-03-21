У Києві покарали водія Subaru, який не пропустив пішоходів — відео
21:42, 21 березня 2026
У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Subaru, який не пропустив громадян, які переходили дорогу пішохідним переходом.
Як повідомила Патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили керманича, роз'яснили йому небезпечні наслідки таких дій та склали відповідні адміністративні матеріали.
У поліції нагадали, що на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає.
